Nasconde in una scatola il kit per la droga, trovati anche 960 euro: arrestato un ventenne

Arrestato dai carabinieri di Fabriano un giovane operaio di 20 anni, fabrianese, con l'acccusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari hanno ricevuto diverse segnalazioni di persone che avevano notato uno strano via vai nei pressi di un'abitazione isolata alla periferia sud della città. Fatte le verifiche, i carabinieri hanno scoperto che in casa l'operaio nasconeva un kit con tanto di bilancino. In una piccola scatola, infatti, nascondeva 120 grammi di hashish, 25 grammi marijuana, un coltello ancora sporco di sostanza, un bilancino di precisione e 960 euro in banconote vario taglio. Il ventenne è stato arrestato e la scatola contenente lo stupefacente sequestrata. Arresto convalidato ieri mattina dal giudice e disposta per l'operaio la misura dell'obbligo di firma.