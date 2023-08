Cocaina, marijuana, hashish ai giardini pubblici. Uno di loro ha anche un coltello: giovani nei guai

Due controlli da parte dei Carabinieri di Fabriano e Cerreto d'Esi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno controllato un gruppo di giovani che si trovavano nelle vicinanze dei giardini pubblici della città. Al momento del controllo, un giovane 25enne domiciliato a Sassoferrato, ha insospettito la pattuglia ed è stato sottoposto a perquisizione. Nella tasca dei pantaloni i militari hanno trovato circa 1 grammo di cocaina. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Ancona;

In un secondo servizio invece i carabinieri della stazione di Cerreto d’Esi hanno controllato 2 giovani di 22 e 24 anni, entrambi di Cerreto d’Esi, che si trovavano nelle vicinanze dei giardini comunali della loro città. Al controllo i due si sono mostrati nervosi. Poco prima infatti uno dei due aveva tentato di disfarsi di 2 grammi di marijuana ed 2 grammi di hashish che custodiva in tasca. Per questo è stato segnalato alla Prefettura di Ancona e lo stupefacente trovato è stato sequestrato. L’altro invece è stato denunciato perchè aveva un coltello a serramanico.