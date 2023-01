Sorvegliato speciale fugge dal Veneto e lo ritrovano nelle Marche: «Ho avuto un attacco di panico»

SENIGALLIA – Se ne doveva stare in una strutta di Chioggia, perché ritenuto pericoloso per una serie di reati commessi, ma da lì è fuggito arrivando a Senigallia. Arrestato dalla polizia un sorvegliato speciale. Si tratta di un 25enne ed è stato trovato ieri sera dagli agenti della squadra Volante che stavano effettuando dei controlli all’interno dei Giardini Morandi. I poliziotti hanno visto due giovani seduti su una panchina e così si sono avvicinati per identificarli. Hanno chiesto loro i documenti e come risposta hanno detto che non li avevano dietro con sé. Alla polizia hanno indicato poi a voci le proprie generalità: uno era di Senigallia con precedenti penali, l'altro ha dato indicazioni dicendo di essere un milanese residente nel lodigiano. Non era vero. Gli agenti hanno continuato il controllo riscontrando che effettivamente era di Milano ma non abitava dove diceva.

Infatti, visti i numerosissimi precedenti penali, per lo più per reati contro il patrimonio, commessi in diverse città d’Italia, era in sorveglianza speciale a Chioggia. Un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano. Da diversi giorni però mancava dalla struttura a cui era stato assegnato come misura di prevenzione. La polizia lo ha arrestato e questa mattina è stato portato in tribunale, ad Ancona per la convalida, davanti alla giudice Paola Moscaroli. Il 25enne si è giustificato dicendo che non era fuggito ma avrebbe avuto un attacco di panico che lo ha portato a lasciare la struttura e a vagare fino a Senigallia. L'arresto è stato convalidato con di nuovo l'obbligo di dimora a Chioggia.