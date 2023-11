E' ubriaco ed evade dai domiciliari, i carabinieri lo trovano ad un chilometro da casa e lo arrestano di nuovo

OSTRA VETERE – Lo hanno ritrovato in preda ai fumi dell’alcol, poco distante dalla sua abitazione dove stava scontando una pena agli arresti domiciliari, e lo hanno riaccompagnato a casa. Il 34enne è stato quindi tratto in arresto per il reato di evasione.

I militari della stazione di Ostra Vetere stavano effettuando nella serata di ieri un servizio di controllo del territorio, ed hanno provveduto a verificare la presenza dell’uomo all’interno del suo domicilio, non trovandolo però in casa. Lo hanno rintracciato a circa un chilometro di distanza, in evidente stato di ubriachezza. Riportato all’interno della sua abitazione, il 34enne attenderà l’eventuale convalida della detenzione domiciliare disposta dal pubblico ministero.