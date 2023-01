Evade dalla comunità prima di scontare una pena per spaccio. Arrestato finisce in carcere

CERRETO D'ESI– Gli costa cara l'evasione da una comunità terapeutica dove era finito un 30enne del posto condannato per droga. L'uomo doveva scontare una pena di 10 mesi ma prima che il termine finisse ha lasciato la struttura per andarsene in giro bello e beato. I carabinieri lo hanno individuato e arrestato. Per quella violazione ha subito un nuovo processo al tribunale di Ancona e anche una ulteriore condanna, sempre di dieci mesi. Il primo reato, riferito alla droga, gli era stata contestata la detenzione di droga ai fini dello spaccio, risale a due anni fa. L'uomo è stato portato nei giorni scorsi in carcere per finire di scontare quanto deve per evasione.