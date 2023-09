Condannati per droga e reati di immigrazione: "Sono socialmente pericolosi". Espulsi

ANCONA - Condannato per aver violato più volte per reati connessi alla droga: un nigeriano è stato espulso dal territorio. Il personale della questura lo ha accompagnato al CPR di Potenza come soggetto "socialmente pericoloso".

Al CPR di Ponte Galeria (Roma) è finito anche un 40enne tunisino che ha scontato la pena ma è stato comunque qualificato come persona pericolosa dal Prefetto di Terni già nel 2018. Aveva violato più volte le norme su droga e immigrazione.