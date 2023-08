Esplosione su un peschereccio in porto, incendio sotto coperta: due feriti

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti al porto per un'esplosione all’interno di un’imbarcazione da pesca. La squadra ha spento le fiamme, che si erano sviluppate sotto coperta, e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Due persone sono rimaste ferite, sul posto anche il 118 oltre ai sommozzatori, il Nucleo Nautico dei vigili del fucoo, la Polizia di Stato e la capitaneria di porto. Cause in via di accertamento.