Auto a noleggio e notti nei B&B per non farsi "beccare", la polizia gli sequestra 140 dosi di cocaina e lo arresta

MARINA DI MONTEMARCIANO - Per non farsi rintracciare si muoveva utilizzando auto a noleggio e dormiva nei bed & breakfast o residence di tutta la provincia. I poliziotti dopo settimane di indagini sono riusciti a rintracciarlo ed ora il 27enne è stato arrestato.

Il presunto pusher, di origini albanesi ed irregolare sul territorio, era solito noleggiare autovetture in tutta Italia per non essere rintracciato. Con questo sistema aveva reso la sua localizzazione quasi impossibile. Il tempo di individuare la nuova autovettura utilizzata e cercarla nel territorio e dintorni e già l’aveva cambiata con un'altra vanificando ogni attività da parte della polizia. Ci sono volute diverse settimane di indagini fino a quando, nei giorni scorsi, i poliziotti della Questura di Ancona hanno realizzato che lo spacciatore aveva noleggiato una Fiat Cinquecento in una concessionaria di Roma. Autovettura che aveva parcheggiato ben lontano e fuori dal transito corrente di automezzi, in una via distante da un residence dove aveva stabilito la sua dimora, nonché la base operativa per il confezionamento della cocaina.

Gli uomini dell’Antidroga lo hanno fermato a Marina di Montemarciano mentre, a bordo dell’autovettura a noleggio, era in cerca di qualche cliente a cui vendere la cocaina. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di una prima quantità di cocaina divisa in 11 involucri. L’operazione successiva è consistita nel perquisire la stanza del residence che gli investigatori avevano già individuato nei giorni precedenti, nonostante il tentativo del 27enne di evitare il controllo: "Dormo in auto e non ho una casa". Le ricerche all’interno della stanza del residence hanno permesso di trovare altri 130 involucri di cocaina nascosti dietro il water. Oltre alla droga sono stati sequestrati un bilancino, ritagli di cellophane e 1800 euro, ritenuto il provento dell’attività di spaccio, a fronte del fatto che il giovane non svolge alcuna attività lavorativa. Visti gli inequivocabili riscontri investigativi, il giovane albanese è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, collocato in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.