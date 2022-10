Sigarette alla droga, denunciati due baby spacciatori

SENIGALLIA - Giovani e già operanti nel mercato di spaccio della droga. In due distinte operazione i poliziotti del Commissariato hanno stroncato sul nascere l’attività di due baby pusher denunciandoli e sequestrando la sostanza stupefacente trovata, mescolata a tabacco e con la quale avevano fatto delle sigarette. Nel primo intervento i poliziotti hanno controllato una vettura di piccola cilindrata alla guida della quale c'era un giovane 25enne della provincia di Macerata . Il ragazzo è stato trovato in compagnia di altre due persone, uno della provincia di Ancona e l’altra residente a Senigallia, entrambi 20enni. Al momento del controllo uno dei due passeggeri presenti in auto ha assunto un atteggiamento piuttosto nervoso e, con fare furtivo, ha tentato di nascondere un borsellino. All’interno del borsello, oltre a materiale usato per confezionare sigarette artigianali con tabacco misto a stupefacente, sono stati trovati diversi involucri di differente dimensione e contenuto; in particolare detti involucri del peso pari a circa 10 grami contenevano sostanze del tipo hashish e cocaina ed un altro involucro, del peso pari a circa 10 grammi, contenente della sostanza stupefacente risultata del tipo chetamina. La persona, che comunque risultava avere già alcuni precedenti anche in materia di stupefacenti, è stata indagata in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio e la sostanza sottoposta a sequestro.

Nel corso di un altro servizio mirato, sempre in orario notturno, gli agenti del Commissariato di Senigallia hanno proceduto al controllo di due soggetti 20enni, stranieri ma da tempo residenti a Senigallia, già noti per i precedenti penali di entrambi. Gli agenti, nel corso del controllo, hanno accertato che uno di essi era in possesso di una sigaretta artigianale, confezionata con tabacco e sostanza stupefacente del tipo marijuana, che nascondeva all’interno del taschino della propria camicia, mentre l’altro soggetto è stato trovato in possesso di un’altra sigaretta artigianale confezionata con tabacco e sostanza stupefacente del tipo marijuana, nasconsta dentro un berretto. All’interno, inoltre, il soggetto è stato trovato in possesso anche di un sacchetto, contenente marijuana. Il tutto sono stati sequestrati 50 grammi di droga. Il soggetto è stato indagato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio ed entrambi sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe.