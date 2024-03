Droga nel secchio del granturco e nel soffitto del bagno il macchinario per confezionarla: arrestato un operaio

LORETO - Avrà pensato che nessuno sarebbe mai andato a controllare il posto dove lavorava per vedere se nascondeva droga. Un pensiero sbagliato per un albanese di 42 anni, operaio in una fabbrica a Villa Musone di Loreto specializzata nella produzione di articoli di gomma e plastica. L’uomo ieri mattina è stato arrestato dalla polizia perché trovato con oltre due etti di cocaina, 208 grammi. L’operaio, che risiede a Porto Recanati, è stato fermato da una pattuglia per un controllo. I poliziotti si sono insospettiti perché lo hanno visto gettare via un involucro subito recuperato. Conteneva quasi 11 grammi di cocaina. A quel punto lo hanno accompagnato al lavoro per vedere se c’era altra droga. E hanno fatto bingo perché hanno trovato altra cocaina e materiale che usava per confezionare le dosi. Un macchinario sottovuoto lo aveva nascosto nel soffitto del bagno, nella tasca di un giubbetto posto nell'armadietto dello spogliatoio che utilizzava solo lui c'era una busta di plastica con 11 involucri di droga.

Altra sostanza stupefacente è stata trovata in un barattolo di vetro, insieme a del riso, 14 involucri confezionati con anche un bilancino di precisione, in un secchio pieno di granturco, vicino ad una rimessa per animali, appena fuori dalla fabbrica. La droga è stata sequestrata ed il 42enne arrestato e portato in carcere a Montacuto. Una perquisizione è stata fatta anche nell’abitazione di residenza ma lì c’erano solo 3.500 euro in contanti. Domani mattina, difeso dall’avvocato Gabriele Galeazzi, comparirà davanti alla gip Sonia Piermartini per la convalida.