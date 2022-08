Droga smerciata tra le mura di casa: sequestrate dosi di hashish e cocaina

SENIGALLIA- I carabinieri di Senigallia hanno sequestrato nove grammi di hashish e una dose di cocaina, opportunamente occultata in casa, a seguito di un controllo all’interno di un’abitazione avvenuto ieri pomeriggio (18 agosto). Tutto è partito da un’attività di ricerca di un uomo 45enne che non era rientrato a casa dopo il lavoro dal giorno precedente.

Lo stesso è stato rintracciato in una casa dalle parti di Vivere Verde. Qui, al momento del controllo, sono stati trovati il proprietario (un trentottenne) – in possesso di alcune dosi di hashish - e una donna 40enne in possesso della cocaina. I due sono stati segnalati alla Procura come assuntori di sostanze stupefacenti. Nessun provvedimento per l’uomo che i militari stavano cercando in quanto non trovato in possesso di droga.