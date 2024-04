Due giovani fermati in via Flaminia, la droga era nascosta in auto e nei loro appartamenti

FALCONARA - Trovati con la droga sia nella loro auto che nei rispettivi appartamenti. Due ragazzi, entrambi 29enni, denunciati dai carabinieri. E' quanto successo nella serata di giovedì 4 aprile durante dei controlli effettuati dai militari in via Flaminia.

Il fatto

I carabinieri, giovedì sera, hanno proceduto al controllo di un’autovettura, con due ragazzi a bordo. Il passeggero, 29 anni, è apparso fin da subito preoccupato e la successiva perquisizione personale ha consentito di ritrovare, nascosta negli slip, una bustina in plastica contenente tre pezzi di hashish. La perquisizione eseguita presso la sua abitazione ha permesso ai militari di ritrovare altra sostanza stupefacente sempre della stessa tipologia, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il taglio, nonché il confezionamento delle dosi; la sostanza stupefacente (22 grammi circa) è stata sottoposta a sequestro penale.

Analogo modus operandi per il conducente del mezzo, anche lui di 29 anni. I militari hanno raggiunto la sua abitazione trovando altri 48 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento delle dosi. Anche in questo caso la sostanza stupefacente ed il materiale sono stati sottoposti a sequestro penale, ponendoli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.