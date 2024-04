Già allontanato dalla città, viene trovato con un coltello e della droga: 35enne denunciato

JESI - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno denunciato in stato di libertà un 35enne di nazionalità nigeriana. L’uomo, già gravato dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Jesi, è stato notato lungo la via Paladini. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno trovato un coltello a serramanico da 20 centimetri ed una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish), detenuta per uso personale.

Il giovane è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per porto di strumenti atti ad offendere e per la violazione alle prescrizioni della richiamata misura di prevenzione. Contestualmente il 35enne è stato segnalato al Prefetto di Ancona per la detenzione di stupefacente per uso personale. Il coltello e la droga sono stati sequestrati.