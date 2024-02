Il figlio venne trovato con la droga, il padre per difenderlo aggredì i carabinieri: sconterà la pena ai domiciliari

FALCONARA - I Carabinieri di Falconara hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso lo scorso 24 gennaio, nei confronti di un 59enne di Falconara, a seguito del quale è stata disposta la misura alternativa della detenzione domiciliare. L’uomo deve scontare 6 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui alla sentenza emessa, nel mese di giugno 2022, dal Tribunale di Ancona, è divenuta definitiva.

I fatti risalgono al mese di luglio 2017; in quella circostanza i militari arrestarono il figlio del 59enne per droga. All’atto di portarsi presso l’abitazione per eseguire la successiva perquisizione locale, i Carabinieri trovarono in casa anche il padre il quale cercò di aggredire fisicamente uno di loro. Per fermarlo fu necessario necessario l’utilizzo dello spray urticante al peperoncino in dotazione ai militari. Nelle scorse ore il 59enne è stato accompagnato presso la sua abitazione per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.