Vive sotto al viadotto, i vigili del fuoco si devono calare con le funi per soccorrerla: 51enne in ospedale

ANCONA - Una donna romena di 51 anni è stata soccorsa dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco sotto il viadotto di via Papa Giovanni XXIII. Per caricarla in ambulanza i pompieri si sono dovuti calare con l'ausilio di corde e funi. Dopo averla stabilizzata i vigili del fuoco sono riusciti a riportarla in strada per il successivo trasporto in ospedale. E' successo oggi pomeriggio.

La donna, completamente ubriaca, ha raccontato loro di aver avuto un diverbio. Tesi che i soccorritori però non sono riusciti a confermare. La 51enne già due settimane fa era stata protagonista di un analogo soccorso sempre da parte degli operatori della Croce Gialla di Ancona. Sotto al viadotto sono stati trovati mobili, tavoli, sedie ed una griglia per cucinare. Ora si trova in ospedale e sta bene.