Dramma in casa, l'amica va a trovarla e scopre il corpo senza vita: morta una donna di 63 anni

ANCONA - Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita all'interno del suo appartamento di via Panoramica. Il dramma poco dopo le 14 di oggi pomeriggio.

A scoprire il corpo è stata una sua amica che era andata a trovarla. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Per la 63enne non c'era più niente da fare. Il decesso, secondo un primo accertamento, sarebbe avvenuto per cause naturali.