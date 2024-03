Saluta il compagno poi un malore fatale non le lascia scampo: donna trovata morta

ANCONA - Il compagno l'aveva salutata dicendole che si sarebbero visti all'ora di pranzo. Sembrava che andasse tutto bene ma dopo poche ore si è consumata la tragedia. L'uomo, al rientro a casa poco prima delle 13, ha trovato il corpo della donna senza vita. Lei, una 65enne polacca, sarebbe stata stroncata da un malore fatale che non le ha lasciato scampo. È successo nelle scorse ore in un appartamento di via Curtatone.

A dare l'allarme è stato l'uomo che ha allertato il 112. Nell'appartamento sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il magistrato di turno ha disposto l'autospia sul corpo della donna per confermare le cause della morte.