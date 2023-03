Investita da un'auto, anziana in gravi condizioni: morto il cagnolino che era con lei

SENIGALLIA - Stava attraversando la strada con il suo cagnolino al guinzaglio quando un'auto l'ha tranciata. Incidente questa mattina in via Po, dove una donna di 83 anni è rimasta gravemente ferita. Nulla da fare invece per il suo cane che è deceduto sul colpo.

A travolgere l'anziana una Seat Ibiza condotta da un 72enne di Senigallia. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale regionale di Torrette. E' in gravi condizioni. Intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso.