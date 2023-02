Donna investita davanti alla caserma dei carabinieri: sul posto polizia e 118

FALCONARA - Una donna di 60 anni circa è rimasta ferita a seguito di un investimento avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, in via Puglia, nei pressi della caserma dei carabinieri.

La donna è stata centrata da un'auto e sbalzata sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Con loro anche gli agenti della polizia locale. Per la donna è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita.