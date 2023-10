Dj set a tutto volume, locale come una discoteca. I residenti: «Sonniferi per dormire»

JESI - Musica a tutto volume alle 23 in pieno centro, al punto che i residenti hanno dovuto assumere sonniferi per riposare. E' successo ieri. Nel locale c'era un dj, attrezzato con tanto di casse, che secondo quanto ricostruito dalla polizia, non si curava del disturbo alla quete pubblica. Gli agenti hanno prima chiesto di abbassare il volume ma, dopo il nulla di fatto, hanno denunciato il titolare del locale e lo stesso dj. "Nei pubblici esercizi-ricorda il dirigente del commissariato, vicqQuestore Paolo Arena- l’intrattenimento musicale, o piano bar o diffusione sonora, deve essere qualcosa di accessorio, complementare e secondario rispetto all’attività primaria di somministrazione alimenti e bevande. In caso contrario, i locali diverrebbero vere e proprie discoteche per la cui apertura occorrono, invece, specifiche autorizzazioni e verifiche volte a garantire la sicurezza degli avventori".