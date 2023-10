Vìola il divieto di avvicinamento alla ex e la raggiunge, lei spaventata si chiude in auto: arrestato

ANCONA- Doveva starle lontano e invece si è presentato a notte fonda nei pressi di via De Gaspari, dove la sua ex doveva incontrarsi con un amico. La donna, alla vista dell’uomo, un sessantenne italiano, si è chiusa in auto ed ha chiamato spaventata il 112 NUE. Sul posto sono intervenuti prontamente i poliziotti che hanno arrestato l’uomo, già colpito dal divieto di avvicinamento alla sua ex compagna ed in particolare alla sua abitazione, al luogo di lavoro e ad altri luoghi abitualmente frequentati. La donna ha riferito agli agenti di trovarsi lì per incontrare un amico e di aver visto arrivare l’ex. Minacciata, è rimasta in macchina ed ha chiuso i finestrini. L’uomo, con a carico altri precedenti per reati contro la persona, era consapevole, presentandosi lì, di violare il provvedimento adottato lo scorso luglio, pertanto è stato denunciato ed arrestato in fragranza, in attesa dell'udienza di convalida.

I due in passato avevano avuto una relazione, poi terminata a causa delle condotte violente del sessantenne. La donna ha sporto denuncia e così l’uomo è stato colpito dal provvedimento del divieto di avvicinamento alla ex. La Polizia di Stato, da sempre presente accanto alle vittime, che è possibile rompere la catena dei soprusi, della limitazione della libertà individuale, della sopraffazione psicologica, semplicemente chiedendo aiuto. «Noi ci siamo sempre. Il ruolo decisivo ora spetta alla comunità: tanto più una donna si sentirà protetta nel contesto in cui vive, tanto più capirà che uno schiaffo, un’offesa ricevuta, una minaccia sono solo i prodromi, che la denuncia non è un atto di cui vergognarsi, ma la giusta, efficace soluzione ad una spirale di violenza o di persecuzione subita» dichiara il questore Cesare Capocasa.