Si perdono lungo il sentiero, ore di paura per un gruppo di ragazzi

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13.30 circa in località Vallemontagnana, nel Comune di Genga, per soccorrere alcuni ragazzi che si erano persi nei sentieri del promontorio. La squadra di Fabriano, in collaborazione con i colleghi di Arcevia e con il personale del Soccorso Alpino, ha raggiunto i dispersi, e non avendo nessuno di loro problemi sanitari, li ha riaccompagnati attraverso il sentiero in località San Vittore dove da li riprenderanno la via per il parcheggio dove hanno posizionato l’autovettura.