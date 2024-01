JESI - Tragico incidente sul lavoro questa mattina alla Cnh Industrial di via Leone XIII. Un operaio di circa 50 anni è morto mentre stava lavorando sul tetto dell'azienda. Non è chiaro cosa abbia causato la caduta: improvvisamente l'operaio è precipitato a terra ed è deceduto. Inutili i soccorsi portati dagli operatori della Croce Verde di Jesi. Per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Il dramma quando da poco erano passate le 10. L'uomo sarebbe un dipendente di una ditta esterna. Sul posto anche l'eliambulanza ed i carabinieri della compagnia di Jesi.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO