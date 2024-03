Diffamazione, l’ex sindaco Roberto Sorci assolto anche in Appello

FABRIANO – Accusato di diffamazione a mezzo stampa è arrivata l'assoluzione bis per l'ex sindaco di Fabriano Roberto Sorci. Ieri la Corte di Appello ha confermato il verdetto di primo grado. A farlo finire a processo, nel 2019, era stata una lettera che aveva inviato nel 2014 ad enti, politici, cariche dello Stato (l'ex ministro dell'Interno Angelino Alfano, Matteo Renzi quando era segretario del Pd) e poi ripresa da alcune testate giornalistiche. Nel documento Sorci puntava il dito contro l'ufficio dei servizi finanziari, secondo lui responsabili di un errore per il pagamento dell'Iva da parte del Comune. Nella lettera Sorci spiegava di aver ricevuto una ingiustizia per un decreto penale di condanna arrivato nel 2013 per un mancato pagamento dell'Iva del Comune (relativo al 2008, quando era ancora sindaco) e aveva tirato in ballo la dirigente dei servizi finanziari di allora, seppur omettendone il nome che però poi era stato invece riportato dai giornali che ne diedero notizia sulle proprio pagine.

La dirigente lo denunciò e dopo una prima richiesta di archiviazione si oppose e l'ex sindaco, a fine 2018, fu rinviato a giudizio. Il giudice Alberto Pallucchini lo aveva poi assolto «perché il fatto non sussiste». Sorci era difeso dagli avvocato Maurizio e Ruggero Benevenuto. La parte offesa aveva impugnato il verdetto di primo grado solo ai fini della statuizione civile (ai fini del risarcimento).