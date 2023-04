Furgoni non in regola, ira del proprietario contro i poliziotti durante il controllo: denunciato

ANCONA - Tre furgoni in sosta nei pressi del parcheggio di piaza d'Armi, uno carico di mobili. I poliziotti di pattuglia hanno proceduto al controllo e due veicoli risultavano con revisione scaduta e senza assicurazione. Il proprietario, arrivato sul posto, ha iniziato a inveire ocntro gli agenti. Dpoo aver spiegato di essere cardiopatico, sul posto è stata chiamata anche un'ambulanza, ma anche nei confronti dei medici l'uomo ha iniziato a proferire frasi ingiuriose con agitazione. L'uomo è stato anche raggiunto in piazza dal suo legale, ma non è bastato a evitargli la denuncia per oltraggio.