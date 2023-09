Sorpresi al parco pubblico, ma erano soggetti a Daspo: denunciati

FALCONARA - I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due cittadini extracomunitari, di 27 e 28 anni, per la violazione del divieto di accesso alle aree urbane.

I militari, nel pomeriggio di ieri alhanno sorpreso i due giovani all'interno di un parco pubblico in pieno centro abitato del Comune di Falconara Marittima, I divieti di accesso alle aree urbane erano stati emessi per motivi di sicurezza pubblica: uno dei due ragazzi, il pomeriggio di ferragosto, era stato sorpreso con la droga per poi gettarsi in mare per sfuggire ai militari.