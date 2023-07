Caso accertato di Dengue, disinfestazione in zona. Il Comune: «Porte e finestre chiuse»

JESI - Per un accertato caso di Dengue viene disposta da questa sera e per tre sere consecutive - sempre con inizio alle ore 21.30 -ci sarà una disinfestazione nel quartiere San Giuseppe tra Via Setificio, Via San Giuseppe, area campo Boario e strade laterali. Nella stessa zona il Comune raccomanda di:

• evitare di transitare e sostare durante il trattamento;

• tenere porte e finestre chiuse e non lasciare indumenti all’aperto;

• evitare l’utilizzo del giardino da parte dei bambini e degli animali nelle 6 ore successive al trattamento;

• attendere almeno 2 giorni prima di consumare ortaggi e frutta negli orti interessati dall’intervento.