Bivacchi sotto la Questura, monta la rabbia dei residenti: fioccano le segnalazioni

ANCONA- Bivacchi, accampamenti di fortuna e scene di degrado si stanno riproponendo ogni giorno in via Gervasoni, proprio di fronte alla Questura. E di questo, i residenti, ne hanno la misura colma. Sono sempre di più le segnalazioni fornite alle autorità per far sì che la situazione cessi il prima possibile:

«Tutti i giorni dal lunedì al venerdì abbiamo davanti all’ingresso della questura di via Gervasoni molti extracomunitari – racconta un residente –Gli stessi le file dormendo anche di notte nel marciapiede e nella nostra proprietà senza parlare dei bisogni fisiologici che fanno sempre nella nostra proprietà e nessuno interviene. Auspichiamo che venga risolta questa problematica»

L'emergenza è dovuta a un'ondata eccezionale di richieste all’Ufficio immigrazione e alle difficoltà che manifestano la questura e la prefettura, competenti in materia, per via della carenza di posti disponibili nei loro progetti, dai Centri di accoglienza straordinaria agli ex Sprar che sono gestiti dall'amministrazione comunale.