Decreto "Caivano" per i ragazzi difficili: prima applicazione nelle Marche

ANCONA - Prima applicazione nelle Marche del decreto "Caivano". Riguarda un minorenne con precedenti di polizia per droga e nei suoi confronti scatta l'avviso orale. Secondo la questura: "è verosimile che il giovane tragga sostentamento, anche in parte, da attività criminali collegate all’illecito mercato degli stupefacenti, valutata la personalità del medesimo e che il suo comportamento antigiuridico e di grave allarme sociale si evidenzia essenzialmente con la specificità dei reati commessi, con una condotta che, di fatto, mette in pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone, in particolare minorenni ha ritenuto lo stesso persona pericolosa per la sicurezza pubblica". L'avviso lo invita formalmente a tenere una condotta di vita rispettosa della legge.