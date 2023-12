Distruggono i sedili, strappano la gommapiuma e la lanciano all'interno dell'autobus: denunciati 4 studenti anconetani

ANCONA - La Squadra Mobile della Questura di Ancona ha denunciato quattro giovani studenti, tra i 14 ed i 17 anni, residenti ad Ancona e Falconara, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di danneggiamento aggravato ai danni di un autobus di proprietà della Conerobus. Uno di loro è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dalla Conerobus, che ha fornito agli inquirenti i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza installato all’interno del mezzo di trasporto. Dalle immagini è stato possibile risalire agli autori degli atti vandalici: il danneggiamento di 5 sedili, le cui fodere sono state tagliate o forate con un coltello multiuso. Il gruppo di giovani, dopo un sabato pomeriggio trascorso insieme fuori città, ha fatto rientro a bordo dell’autobus della linea extraurbana e, durante il tragitto, ha messo in atto una serie di comportamenti incivili e privi di senso, culminati nella distruzione dei sedili. I poliziotti, dopo averli individuati, hanno contattato i genitori e, presso gli Uffici della Questura, raggiunti insieme ai figli, li ha informati delle indagini a loro carico e della relativa denuncia alla Autorità Giudiziaria.

Nei riguardi del soggetto denunciato per porto abusivo di arma, non residente ad Ancona, il Questore di Ancona ha emesso la misura di prevenzione del D. Ac.Ur. vietando al giovane di portarsi nella zona di Piazza Cavour e di soffermarsi per le vie limitrofe, per un anno.