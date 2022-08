Coppia vende stupefacenti in casa, consumazione sul posto: i clienti si drogavano sul loro divano

ANCONA - Vendevano la droga direttamente nel loro appartamento di corso Carlo Alberto. Coppia di pusher in manette. Si tratta di un uomo del ‘73 e una donna dell’88. Sabato mattina, dopo dopo l’ennesimo servizio di appostamento, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile coordinati dal capo Carlo Pinto, sono entrati in casa. Si sono trovati in un vero e proprio laboratorio di preparazione e confezionamento di vari tipi di sostanze stupefacenti. All’interno c’erano anche due giovani acquirenti che consumavano droga seduti nel divano degli spacciatori.

Il sequestro

Sequestrati 5 panetti e 8 cilindri di hashish conservati dentro al frigorifero per un peso di quasi un chilo. Trovati anche 35 grammi di marijuana; 4 involucri di cocaina; 1200 euro in banconote di vario taglio custoditi insieme alla droga e ritenuti il provento dell’attività di spaccio; bilancini, coltelli e forbici utilizzati per tagliare gli stupefacenti.I poliziotti hanno trovato anche un manoscritto con la contabilità riconducibile allo spaccio, da cui risultavano introiti per circa 5.000 euro.

La condanna

Arresto convalidato in mattinata. I due sono stati condannati alla pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione oltre 3.000 euro di multa, pena sospesa con applicazione di 100 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere presso un ente di volontariato.