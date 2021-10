Furti e rapine nei locali della città: presa la coppia di ladri

E' finita in carcere la coppia di venticinquenni responsabili di almeno nove casi di furti e rapine aggravate commesse in concorso tra loro, ad Ancona, tra giugno e settembre 2021. Si tratta di una donna di origine dominicana e di un uomo rumeno. Avevano preso di mira bar, pizzerie, kebab e ristoranti in città.

I due in alcuni casi si sono introdotti di notte facendo razzia di denaro e di beni presenti nei locali mentre, in altre circostanze, i colpi sono avvenuti negli orari di apertura delle attività, commettendo rapine improprie, quindi con l’uso di violenza su cose o persone, per assicurarsi il provento delle loro azioni criminose.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è stata condotta dalla Squadra Mobile coordianta dal capo Carlo Pinto, Sezione Reati Contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione, insieme al Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica Marche e Umbria. Gli agenti, sulla base degli esami tecnici effettuati sui frammenti d’impronte papillari rinvenute sul posto, hanno delineato un preciso ed inequivocabile quadro indiziario che ha fatto ritenere gli indagati quali unici responsabili dei fatti denunciati. Il quadro probatorio, quindi, è stato avvalorato attravreso un tatuaggio di uno degli indagati.

Il ragazzo trentenne risultava già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta in sostituzione di quella dell’allontanamento dal territorio dello Stato Italiano. Entrambi si trovano in carcere, lui a Montacuto mentre l'indgata è reclusa nel carcere di Villa Fastiggi.