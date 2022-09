La coppia si apparta vicino al Duomo, poi arriva la polizia: lui consegna l'hashish

ANCONA – Coppietta si apparta al Duomo con l'auto e la polizia trova lui con la droga in tasca. E' andata male, ieri, la serata ad un 24enne anconetano che per quasi mezzo grammo di hashish si è visto ritirare la patente.

Il giovane era con una 20enne, anche lei di Ancona, quando è arrivata una pattuglia delle Volanti in piazza Duomo. Gli agenti hanno fatto un controllo all'autovettura con a bordo i due giovani ragazzi e il 24enne ha evidenziato un comportamento alquanto agitato. I poliziotti gli hanno detto che avrebbero perquisito il mezzo e anche lui stesso così il conducente ha messo le mani nella tasca dei pantaloni e ha tirato fuori una piccola dose di hashish, 0,55 grammi, per consegnarla agli agenti spontaneamente. Ammetteva che era sua, per uso personale. Per questo motivo è stato sanzionato per la violazione dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata dalla polizia per essere sottoposta ai successivi esami forensi da parte della polizia Scientifica. Al ragazzo è stata ritirata la patente essendo nell’immediata disponibilità del veicolo.