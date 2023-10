Moglie uccisa a coltellate, il marito al giudice: “Avevo segnalato che il braccialetto non funzionava”

ANCONA - “Avevo denunciato a chi di dovere che il braccialetto non funzionava”. Franco Panariello, il 55enne metalmeccanico che venerdì notte ha ucciso la moglie Concetta Marruocco lo ha detto oggi al gip Sonia Piermartini, nell’udienza di convalida del fermo che si è tenuta in tribunale. Panariello, assistito dal suo avvocato Ruggero Benvenuto, ha fatto presente alla giudice che lui stesso aveva segnalato in precedenza un malfunzionamento del dispositivo perché era suonato due volte in maniera impropria.

L’accusato del delitto è arrivato in tribunale scortato dalla polizia penitenziaria del carcere di Montacuto, dove si trova dal giorno dell’omicidio. Poco prima delle 10 è iniziata l’udienza di convalida, nella quale ha collaborato rispondendo alle domande e confermando la versione data già dopo il fermo, in caserma dai carabinieri, al pm Paolo Gubinelli. “Sul braccialetto non sappiamo perché ci sia stato un malfunzionamento - ha spiegato l’avvocato Benvenuti ad udienza terminata - ma il mio assistito ha dichiarato di aver annunciato che qualche volta il dispositivo non funzionava. In pratica aveva suonato, ma c’erano state anomalie di collegamento ad internet ed era stato rappresentato a chi doveva di verificare”. La gip si è riservata sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare da adottare per Panariello. La riserva sciolta in giornata ha stabilito che il fermo è stato convalidato e l'uomo rimarrà in carcere. In tribunale questa mattina c’era anche uno dei tre figli della coppia. In mattinata è stato dato anche il conferimento dell’autopsia disposta dalla procura al medico legale Francesco Paolo Busardó, che ha iniziato subito le operazioni.