Rapina, furti, spaccio e altre condotte violente. Controlli della polizia al Piano: in 7 nei guai

ANCONA - Oltre 50 persone controllate di cui 16 risultate con precedenti di polizia. Tra loro in 7 sono responsabili di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica ed il questore firma 7 avvisi orali. E' il bilancio dei controlli avvenuti nel fine settimana da parte degli agenti di polizia coordinati dal questore Cesare Capocasa. Sul campo è stato impiegato anche il Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, intervenuto in piazza d'Armi, via Giordano Bruno e Piazza Rosselli.

I controlli hanno permesso di risalire a 7 persone, tra i 20 ed i 30 anni, residenti ad Ancona e Falconara che sono risultati vivere con i proventi di attività illecite quali rapine, furti, spaccio di droga e sono stati segnalati per condotte particolarmente violente. Per loro è scattato l'avviso orale e sono stati invitati a cambiare condotta di vita a meno di non essere sottoposti a misure più gravi come la sorveglianza speciale.