Viaggia in treno senza biglietto, arriva la polizia: fornisce un nome cinese e tenta la fuga

Trovato a bordo di un treno senza biglietto e con documenti di un'altra persona, un giovane di origine cinese è stato al centro di un intervento della polizia locale di Falconara. Nel primo pomeriggio di venerdì la pattuglia in servizio in stazione per i controlli antidroga con il cane Billy è stata chiamata dal controllore del treno, che non poteva ripartire in attesa di identificare il passeggero, trovato a bordo senza titolo di viaggio.

Gli agenti della polizia locale l'hanno preso in custodia una volta fatto scendere e hanno avviato le pratiche per l'identificazione. Nel frattempo però il treno è potuto ripartire. Il ragazzo, che ha detto di essere maggiorenne e di provenire da Teramo, ha prima tentato di scappare poi ha fornito le generalità di un'altra persona, dal nome cinese. Gli agenti della polizia locale di Falconara lo hanno accompagnato in Questura, dove è stato fotosegnalato e gli sono state prese le impronte digitali ed è stato denunciato a piede libero per aver prima rifiutato di farsi identificare ed aver poi fornito false generalità e per sostituzione di persona.