Due anni di Piano, la polizia "fotografa" la sicurezza nel quartiere

ANCONA – Controlli al Piano, da novembre 2021 allo scorso agosto sono state arrestate 17 persone, denunciate 118 e sanzionate 46 per ubriachezza molesta. Costanti sono i contatti della questura con l’Oratorio dei Salesiani e la relativa parrochia. Gli agenti impiegati hanno instaurato un rapporto di collaborazione con il parroco della “Sacra Famiglia” di Corso Carlo Alberto, raccogliendo segnalazioni varie, anche riferite a criticità nella gestione dei frequentatori dell’oratorio e a cui hanno fatto seguito mirati interventi

Esercizi commerciali

Le forze dell’ordine hanno eseguito complessivamente 7 provvedimenti di sospensione dell’attività per motivi di pubblica sicurezza, 9 esercizi chiusi per gravi carenze igienico sanitarie, 45 verbali di contestazioni e violazioni amministrative in materia di mancanza di cartellonistica obbligatoria, carenze igienico- sanitarie e attività di pubblico spettacolo senza licenza per un ammontare di euro 140.000; 437 chili di merci scadute; 950 pezzi di materiale elettrico con etichettatura non tradotta in italiano.

Zone critiche

La polizia ha anche accertato che la zona di piazzale Loreto e piazza d’Armi e il piazzale prossimo al supermercato lì ubicato, sono ritrovi abituali di persone dedite al consumo di alcool e sostanze stupefacenti. Per questo motivo, le aree sono state oggetto di attenzione da diversi mesi e secondo i dati della questura risultano sensibilmente diminuiti gli interventi in zona.Per il contrasto all’immigrazione clandestina si sono annotati 56 provvedimenti di espulsione del Sig. Prefetto, 24 ordini del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni; .13 accompagnamenti presso C.P.R.; 8 accompagnamenti in Frontiera.