Controlli antidroga a scuola, in aula arriva Hermes: setacciati anche bagni e spazi comuni

JESI - Controlli antidroga in due scuole: l’Istituto Marconi-Pieralisi e l’Istituto Federico II cane poliziotto Hermes ha setacciato le aule e gli spazi comuni aggregativi continuando con gli spogliatoi, i bagni, le sale ricreative, le palestre. L’attività segue gli incontri di legalità avvenuti nelle settimane precedenti .

E' stato ribadito agli alundi astenersi dall’uso di droghe e di collaborare con le forze di polizia, segnalando la presenza sospetta di terze persone. L’attività ha dato esito negativo ed è proseguita in aree sensibili del territorio, come il Parco del Vallato, Piazzale San Savino, Via setificio, Via Granita con identificazioni a campione di persone e controllo di veicoli.