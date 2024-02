Controlli ad Alto Impatto: il bilancio dell'attività della polizia nel quartiere sorvegliato speciale

ANCONA- Proseguono i controlli ad Alto Impatto nel quartiere Piano. Ieri pomeriggio due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, unitamente ai poliziotti dorici, hanno identificato 140 persone, di cui 30 con precedenti. Tra questi un cittadino bengalese di 40 anni con permesso di soggiorno scaduto da diversi mesi. L’uomo è stato accompagnato in questura per verificare la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale. Controllati anche 63 veicoli, è stata elevata una sanzione a un automobilista senza assicurazione, e diversi esercizi commerciali. Tra le zone del quartiere maggiormente attenzionate dai poliziotti, il piazzale antistante un supermercato, collocato tra Via Giordano Bruno e C.so Carlo Alberto. L'area viene monitorata costantemente, per accertare la presenza di stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e persone moleste. E proprio per contrastare l’immigrazione clandestina, in due anni sono stati emessi: 123 provvedimenti di espulsione del Prefetto; 132 Ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni; 10 Accompagnamenti presso C.P.R.; 11 Accompagnamenti in Frontiera.

Per quanto riguarda i controlli agli esercizi commerciali sono stati emessi 17 provvedimenti di sospensione dell’attività. Inoltre, 15 esercizi sono stati chiusi per gravi carenze igienico sanitarie; oltre 50 i verbali di contestazioni e violazioni amministrative in materia di mancanza di cartellonistica obbligatoria, carenze igienico- sanitarie e attività di pubblico spettacolo senza licenza. L’Ufficio Misure di Prevenzione ha istruito nei confronti di residenti o persone responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica nel suddetto quartiere: 55 avvisi orali, 33 D.Ac.Ur, 67 Fogli di Via Obbligatori e 5 sorveglianze speciali accolte dal Tribunale. Infine, nel 2023 non si sono rilevate risse o gravi episodi di violenza urbana. Sono state segnalate sporadiche liti/aggressioni, soprattutto tra conoscenti e/o per motivi di convivenza, prevalentemente dovute all’abuso di alcool. In due anni sono state deferite in stato di arresto 23 persone, denunciate in stato di libertà 138 individui, segnalati oltre 100 consumatori di sostanze stupefacenti e sanzionate 56 persone per ubriachezza manifesta e molesta.