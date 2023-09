Conto alla rovescia per la Festa del Mare. Ecco dove sarà il palco per i Tiromancino

ANCONA - Sarà a lato, alla destra del Monumento ai Caduti, guardandolo dal viale, il palco per il concerto gratuito dei Tiromancino che si terrà domani al Passetto. Questa mattina era in corso il montaggio con le prime chiusure al traffico per le vie interessate. Il concerto inizierà alle 21. È l’evento clou della Festa del Mare che per questa edizione sarà di due giorni .Tutto il programma della Festa, con il concerto dei Tiromancino e i fuochi di artificio, lo street food, la mostra mercato, i talk istituzionali, i cooking show, le degustazioni, i menù a tema, i dj set, può essere consultato a questo link https://shorturl.at/hpy15.

I punti degustazione si svilupperanno nel canalone di piazza Cavour. Altro punto ristoro al Mercato delle Erbe, in corso Mazzini, evento organizzato da Cna. Tra gli eventi collegati anche ‘Sbaracco’, il fuoritutto degli esercizi commerciali di corso Amendola curato dalla Confartigianato. n piazza Roma, invece, l’esibizione degli artisti di strada con spettacoli dedicati anche ai più piccoli. In piazza Cavour la Mostra Mercato dedicata al mare: antiche cartografie nautiche, tele, oggettistica, le riproduzioni dei natanti.

L'apertura ufficiale della Festa sarà alle 18 al Passetto, con il primo dei due momenti istituzionali dell'evento, che prevedono un approfondimento sulla pesca sabato 2 settembre (in pineta) e uno sull'economia del mare domenica per domenica 3 (piazza Roma). A quest'ultimo prenderà parte il Sottosegretario al MEF on. Lucia Albano, insieme con il sindaco Silvetti, con il presidente della Regione Acquaroli e con i presidenti dell'Autorità di sistema portuale Vincenzo Garofalo e della Camera di commercio Gino Sabatini.