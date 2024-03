Condannato per furto aggravato ed estorsione, si aprono le porte del carcere per un 25enne

FABRIANO – Gli erano stati contestati i reati di furto aggravato ed estorsione, commessi negli anni scorsi, e dopo la sentenza passata in giudicato per lui si sono aperte le porte del carcere. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno quindi dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura del tribunale di Ancona, a carico di un 25enne da qualche tempo residente a Fabriano.

Il ragazzo è stato condannato ad una pena superiore a tre anni per fatti avvenuti, in passato, non nel territorio marchigiano. I militari si sono pertanto recati presso la sua abitazione e hanno provveduto a notificargli il provvedimento, per poi portarlo presso il carcere di Montacuto dove sconterà la pena.