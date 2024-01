Si distrae alla guida e va a sbattere contro il guardrail: automobilista nei guai

ANCONA- Finisce con l’auto contro il guardrail e viene sanzionato. È successo questa notte sull’asse attrezzato. I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione circa la presenza del pietrisco sull’asfalto della carreggiata. Giunti sul posto hanno rilevato i segni di un incidente sul guardrail e poco distante un’auto ferma con evidenti segni di impatto. Il conducente, un 40enne italiano, ha riferito agli agenti di aver perso il controllo dell’auto a causa di una distrazione e di aver urtato il guardrail. L’uomo, che non ha riportato ferite, è stato sanzionato per velocità mentre l’auto non ha potuto più marciare. I poliziotti sono quindi intervenuti per ripristinare la sicurezza della strada.