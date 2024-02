Compra tre borse di alta moda a prezzo stracciato: paga online, ma non arriva nulla

JESI - Cercava di acquistare tre borse di alta moda firmate Gucci, Fendi e Louis Vuitton ad un prezzo incredibilmente conveniente. La 62enne jesina non sapeva che sarebbe stata vittima di una truffa: l'offerta allettante, solo 250 euro complessivi, era stata promossa su un sito web.

Dopo aver contattato il venditore attraverso i social media e confermato l'acquisto, la vittima ha effettuato un bonifico di 250 euro sull'IBAN fornito dal beneficiario. La merce non è mai arrivata. La donna ha deciso quindi di sporgere denuncia in commissariato e gli investigatori sono risaliti all'intestatario della carta prepagata associata all'IBAN.

Si è così scoperto che dietro l'inganno c'era una donna originaria di Caserta, già segnalata in passato per truffa. E' stata denunciata in stato di libertà-