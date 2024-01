Auto in vendita su Facebook, il venditore chiede pagamenti a ripetizione: con l'ultimo si scopre la truffa

JESI - Auto in vendita per 5mila euro, ma si rivela una truffa. Denunciato un uomo di 21 anni. La vittima è un 67enne, che ha raccontato ai poliziotti di aver visto l'annuncio su Facebook e pagato somme a ripetizione a fronte di problematiche inventate dal venditore: l'auto, secondo il truffatore, era in regola con tutti i documenti amministrativi ma occorreva pagare 900 euro in anticipo (comprensivo del trasporto dalla Germania all'Italia).

Successivamente il venditore aveva cominucato, tramite utenza tedesca, che l’autovettura risultava ferma alla dogana e per trasportarla in Italia occorreva un altro bonifico con la causale pagamento tasse d’importazione dell’importo di 1630 euro, agate dalla vittima. Pochi giorni dopo, il venditore tramite messaggistica facebook, aveva chiesto altri 700,00 euro per completare, a suo dire, la registrazione della targa. La settimana successiva, il venditore aveva segnalato che l’autovettura era stata fermata dalla Polizia e che avrebbe dovuto sborsare altri 830,00 euro come cauzione per affrancare l’auto sempre tramite ricarica postepay. solo a questo punto la vittima aveva percepito per la prima volta d’essere probabilmente vittima di raggiro, per cui non ha effettuato il pagamento e ha sporto denuncia. I bonifici bancari erano avvenuti sul conto accesso presso una banca tedesca e con i pagamenti avvenuti mediante ricarica, i poliziotti sono risaliti al giovane casertano.