Maxi condanna per l'inseguimento da film al Piano: 5 anni allo spacciatore preso con la cocaina

ANCONA – Il rumore delle ruote aveva rotto il silenzio di un pomeriggio d'estate, in corso Carlo Alberto. Nel viale pedonale c'era l’associazione anti-degrado che raccoglieva le firme per chiedere maggior sicurezza al Piano, e proprio in quel frangente la sicurezza stava venendo meno. Tutta colpa di un'auto che, alla vista dei carabinieri, lì per normali controlli, aveva accelerato per dileguarsi. Perché fuggire così quando non era stata nemmeno fermata? Dopo quasi un'ora d'inseguimento il motivo era emerso. Il conducente della Fiat Panda, un tunisino di 38 anni, aveva 41 grammi di cocaina. Maldestramente aveva cercato anche di disfarsene ma i militari l'avevano recuperata. Per lo straniero oggi è arrivata la maxi condanna per spaccio: 5 anni, in abbreviato. Era difeso dall'avvocato Simone Matraxia. Tra le accuse aveva anche quelle di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il 16 luglio dello scorso anno aveva fatto i numeri. Erano le 16 quando ha ingranato la marcia per fuggire da Corso Carlo Alberto. I militari lo avevano inseguito per via Marconi, poi via De Gasperi e di nuovo al Piano in due traverse che aveva preso anche contromano per sfuggire alla gazzella. Arrivato in via Vinicio Rossi era rimasto bloccato e da lì era fuggito a piedi ma aveva fatto pochi metri perché un carabiniere lo aveva acciuffato. Ma non era finita. Ha cercato di dimenarsi tirando calci e pugni costati 5 giorni di prognosi al miliare per una lesione al ginocchio. Nella fuga aveva cercato di buttare via la droga, in un sacchetto. Nell'auto con lui era spuntato un altro tunisini ma si era subito arreso.