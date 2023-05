Droga nel pacchetto di chewing-gum mentre guida un’auto non sua, arrestato un 22enne

SANTA MARIA NUOVA - Prima ha cercato di nascondersi dietro ad veicolo poi è salito a bordo di una vettura non sua dove i carabinieri lo hanno trovato con sei palline di cocaina. La droga era nel portaoggetti dello sportello del guidatore, dentro un pacchetto di chewing-gum. Per il giovane, 22 anni, di Filottrano, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Sabato sera il controllo dei carabinieri della stazione locale che si erano insospettiti del suo atteggiamento. I militari lo avevano visto aggirarsi per il centro. L’auto su cui è stato trovato, con la droga a bordo, in tutto circa 5 grammi, sarebbe però di un rumeno che gliela avrebbe prestata. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dalla giudice Francesca Pizii che ha disposto per lui l’obbligo di firma. Il difensore dell’arrestato, l’avvocato Nicola Cagia, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata a luglio. Davanti alla giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il legale farà richiesta di messa alla prova.