Beve alcol alla stazione, in tasca ha cocaina e hashish: aggredisce i poliziotti e viene denunciato

FALCONARA - Nella notte tra sabato e domenica, la polizia locale di Falconara è stata impegnata in una serie di controlli in centro e sulla spiaggia, all'interno dei locali della movida. Sono stati impegnati sette agenti e tre ufficiali.

Il bilancio

Un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo essere stato fermato mentre consumava alcolici su area pubblica di fronte alla stazione. Il giovane, poco prima, aveva iniziato una discussione con un signore al distributore delle sigarette. Al controllo aveva reagito violentemente cercando di disfarsi di modiche quantità di hashish e cocaina. Per lui scattata quindi la denuncia per i reati di resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

In piazza fratelli Bandiera è stato sanzionato un altro soggetto che bivaccava nell'area pubblica consumando alcolici. La bevanda è stata sequestrata, come previsto dall'ordinanza anti alcol. I controlli sono proseguiti nella spiaggia Villanova, quindi le pattuglie hanno perlustrato la zona di Palombina assicurandosi che i locali non superassero i limiti orari, con ulteriori identificazioni e attività di prevenzione. “Gli interventi attuati dalla nostra Polizia Locale seguono le direttive delle ordinanze anti-alcol e di controllo del territorio fortemente volute da questa amministrazione al fine di garantire alla città spazi e piazze più sicure, soprattutto nel periodo estivo” ha commentato il sindaco Stefania Signorini.