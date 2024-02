Sballo di San Valentino: polvere bianca nella valigia di lei, dosi di coca nel giubbotto di lui

ANCONA - Durante la notte del 14 febbraio, i carabinieri del Radimobile di Ancona sono intervenuti nei pressi dell'EGO Hotel per la segnalazione di un dipendente sulla presenza di due individui molesti. Si tratava di un uomo italiano di circa 34 anni e una donna sudamericana di 32 anni. Sin dall'inizio, entrambi si sono mostrati poco collaborativi e riluttanti alla richiesta di esibire un documento di identità.

All'interno della valigetta delal donna è stata trovata una sostanza di colore bianco, accanto a accendini e altri strumenti tipicamente associati all'uso di stupefacenti. Durante una perquisizione più accurata, sono stati scoperti all'interno del giubbotto dell'uomo cinque dosi di cocaina, confezionate in bustine di cellophane termosaldate, per un peso approssimativo di 1,21 grammi ciascuna. L'uomo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.