Droga nel pacchetto di sigarette, doppio arresto dopo un blitz notturno

FABRIANO- Sono entrati di notte, mentre ancora dormivano, trovando in casa un involucro con 18 grammi di cocaina. Blitz della polizia venerdì scorso, a casa di una 22enne originaria di fuori provincia. Con lei c’era un amico di 24 anni. Lo avrebbe ospitato perché aveva perso il treno. Gli agenti del Commissariato li hanno arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In casa c'era un bilancino di precisione e pezzi di plastica ritenuti materiale per dividere la droga in dosi. Il pm di turno, Andrea Laurino, ha disposto gli arresti domiciliari. Questa mattina, in tribunale, ad Ancona, il doppio arresto è stato convalidato per entrambi al gip Carlo Masini.

La 22enne, attualmente disoccupata, con lavori di ristorazione alle spalle, si è presa tutta la responsabilità della droga, trovata in un pacchetto di sigarette. Avrebbe ammesso che era sua, per uso personale. Nella convalida era assistita dall’avvocato Ruggero Benvenuto. Il 24enne, della provincia di Macerata, che sarebbe stato estranei ai fatti, era difeso dall’avvocato Massei. Il gip ha convalidato l’arresto per entrambi rimettendoli liberi. Solo la 22enne ha anche l’obbligo di firma alla pg. Il quantitativo di droga, che è stata sequestrata insieme a tre cellulari e un tablet, avrebbe fruttato una 50ina di dosi, una volta tagliata, stando agli inquirenti, venduta fino a 100 euro a dose.