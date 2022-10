Vive in albergo dopo l'alluvione, i carabinieri entrano in camera e gli sequestrano cocaina e contanti

I carabinieri entrano nella sua camera d'albergo, dove alloggia, e trovano alcune dosi di cocaina pronte per lo spaccio. E' successo nelle scorse ore a Senigallia dove un 25enne del posto è stato denunciato.

Il ragazzo, attualmente disoccupato, viveva da alcune settimane all'interno dell'albergo dopo che l'alluvione aveva reso inagibile il suo appartamento. Al momento del controllo si trovava in camera. I militari hanno trovato e sequestrato la cocaina, un bilancino ed il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre sono stati trovati circa 1.200 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Per il 25enne scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.